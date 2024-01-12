Украина заключила с Британией договор о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение по безопасности. Договор будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Документ под названием "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии" подписали лидеры двух стран после переговоров в Мариинском дворце в Киеве.

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Это соглашение стало первым среди договоров по безопасности во исполнение договоренностей, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами "Группы семи" и государствами, которые к ним присоединились.

Обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО, сообщил после подписания президент Владимир Зеленский.

"Если бы такие гарантии были достигнуты в 1991 году, в частности с Британией, то война бы не началась", – убежден он.

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Риши Сунак со своей стороны подчеркнул, что это "первое из заверений по безопасности, которые подписывает Украина". Британский премьер подчеркнул, что Великобритания первой предоставляла Украине также летальное оружие, танки, дальнобойные ракеты и тому подобное.

Лидеры также сообщили, что в соглашении прописан срок его действия – десять лет с возможностью продления. Однако в случае вступления Украины в НАТО до истечения срока действие обязательств по безопасности завершится и будет инкорпорировано в систему НАТО.

10 января в Офисе президента заявляли, что участники соответствующих переговоров перешли к непосредственной проработке проекта соглашения между Украиной и Британией, обсудили его основные элементы и отдельные тематические блоки, а также согласовали дальнейший график двусторонних переговоров, говорится в сообщении.

Перед этим Украина провела второй раунд консультаций по заключению двустороннего соглашения о предоставлении "гарантий безопасности" Киеву с Великобританией.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что получает от ЕС сигналы об отсутствии проблем в переговорах по двустороннему соглашению о "гарантиях безопасности" между ЕС и Украиной в продолжение декларации G7.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Конкретные двусторонние соглашения с государствами, которые согласятся с предоставлением обязательств по обеспечению безопасности, предполагали подписать позже.