Россияне сбросили авиабомбу на Авдеевку: погиб человек – ОВА
Пятница, 12 января 2024, 16:29
Один человек погиб в результате российского авиаудара по Авдеевке в Донецкой области 12 января.
Источник: глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram
Детали: Отмечается, что около 13 часов в пятницу россияне сбросили на город управляемую авиабомбу, попали в жилую застройку и убили 28-летнего мужчину.
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Кроме того, враг из "Градов" обстрелял Нью-Йорк - там обошлось без пострадавших, поврежден частный дом и 3 многоэтажки.
Прямая речь: "Мы продолжаем эвакуацию жителей прифронтовых городов и я прошу всех воспользоваться этой возможностью - сохраните жизнь себе и своим близким!".