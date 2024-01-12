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Россияне сбросили авиабомбу на Авдеевку: погиб человек – ОВА

Валентина РоманенкоПятница, 12 января 2024, 16:29
Россияне сбросили авиабомбу на Авдеевку: погиб человек – ОВА
Фото: Торецкая община

Один человек погиб в результате российского авиаудара по Авдеевке в Донецкой области 12 января.

Источник: глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Детали: Отмечается, что около 13 часов в пятницу россияне сбросили на город управляемую авиабомбу, попали в жилую застройку и убили 28-летнего мужчину.

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Кроме того, враг из "Градов" обстрелял Нью-Йорк - там обошлось без пострадавших, поврежден частный дом и 3 многоэтажки.

Прямая речь: "Мы продолжаем эвакуацию жителей прифронтовых городов и я прошу всех воспользоваться этой возможностью - сохраните жизнь себе и своим близким!".

Темы: АвдеевкаДонецкая областьвойна
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