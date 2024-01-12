Зеленский и Сунак объяснили содержание соглашения по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказали, что означает двусторонний договор по безопасности между странами, в частности, относительно возможного нового нападения России.
Источник: их заявление на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Европейская правда"
Детали: "Первое, что в целом делает это соглашение – оно формализует те договоренности по безопасности, которые у нас сейчас есть. Второе – гарантирует, что эта поддержка является долгосрочной, чтобы Россия понимала, что мы остаемся вместе с Украиной", – сказал Сунак.
Премьер Британии пояснил также, что есть третий компонент, который предотвращает новое нападение после завершения текущей войны.
"В случае, если Россия снова нападет, мы предоставим ту поддержку, которая нужна Украине, быструю и надежную поддержку по безопасности, современное вооружение (для защиты) на земле, на море и в небе, экономическую поддержку, а также введем санкции, которые будут иметь цену для России. В этом отношении есть четкое и важное обязательство", – заявил Риши Сунак.
Президент Владимир Зеленский со своей стороны уточнил, что соглашение предусматривает время на консультации с партнерами в случае повторения российской агрессии.
"Это формализованное обязательство наших партнеров. Если будет повторение агрессии Российской Федерации, предусмотрен соответствующий период, в течение которого мы консультируемся с нашими партнерами по этому соглашению", – сказал Зеленский.
"Мы будем понимать объем помощи, который нам потребуется в случае нового нападения РФ", – добавил он.
Обновлено: Согласно опубликованному тексту соглашения, "в случае вооруженного нападения России на Украину, по запросу любого из участников участники проведут консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии".
Как сообщалось: Риши Сунак во время визита в Киев объявил о большом пакете военной помощи для Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов.
Кроме того, на встрече в Киеве в пятницу британский премьер Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности.