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Зеленский и Сунак объяснили содержание соглашения по безопасности

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 12 января 2024, 16:37
Зеленский и Сунак объяснили содержание соглашения по безопасности
Владимир Зеленский и Риши Сунак. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказали, что означает двусторонний договор по безопасности между странами, в частности, относительно возможного нового нападения России.

Источник: их заявление на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Первое, что в целом делает это соглашение – оно формализует те договоренности по безопасности, которые у нас сейчас есть. Второе – гарантирует, что эта поддержка является долгосрочной, чтобы Россия понимала, что мы остаемся вместе с Украиной", – сказал Сунак.

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Премьер Британии пояснил также, что есть третий компонент, который предотвращает новое нападение после завершения текущей войны.

"В случае, если Россия снова нападет, мы предоставим ту поддержку, которая нужна Украине, быструю и надежную поддержку по безопасности, современное вооружение (для защиты) на земле, на море и в небе, экономическую поддержку, а также введем санкции, которые будут иметь цену для России. В этом отношении есть четкое и важное обязательство", – заявил Риши Сунак.

Президент Владимир Зеленский со своей стороны уточнил, что соглашение предусматривает время на консультации с партнерами в случае повторения российской агрессии.

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"Это формализованное обязательство наших партнеров. Если будет повторение агрессии Российской Федерации, предусмотрен соответствующий период, в течение которого мы консультируемся с нашими партнерами по этому соглашению", – сказал Зеленский.

"Мы будем понимать объем помощи, который нам потребуется в случае нового нападения РФ", – добавил он.

Обновлено: Согласно опубликованному тексту соглашения, "в случае вооруженного нападения России на Украину, по запросу любого из участников участники проведут консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии".

Как сообщалось: Риши Сунак во время визита в Киев объявил о большом пакете военной помощи для Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Кроме того, на встрече в Киеве в пятницу британский премьер Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности.

Темы: ВеликобританияУкраинавойна
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