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Британия даст 200 миллионов фунтов на производство дронов для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 12 января 2024, 16:52
Британия даст 200 миллионов фунтов на производство дронов для Украины
Фото: iStock / Getty Images Plus

Великобритания выделит 200 миллионов фунтов стерлингов на производство различных типов беспилотных летательных аппаратов для украинской армии.

Источник: заявление премьера Великобритании Риши Сунака на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 12 января, сообщает "Европейская правда"

Детали: "А также мы предоставляем 200 миллионов фунтов, чтобы построить тысячи дронов. Это самый большой пакет дронов, который предоставляло Украине какое-либо государство", – заявил Риши Сунак.

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Поскольку речь идет об изготовлении новых дронов, то предполагается их производство в Украине. Впрочем, лидеры не стали вдаваться в детали по этому поводу.

"Дроны, которые мы предоставляем, помогут поражать российские силы и помогут отбросить Россию из Украины, а также они снизят риски для украинского экспорта через Черное море. (В этот пакет дронов войдут) разведывательные дроны, атакующие дроны дальнего действия, а также FPV-дроны", – заявил Сунак.

"Есть также другие вещи, которые мы предоставляем, но я не хочу раскрывать операционные детали", – отметил премьер.

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Он ушел от ответа на вопрос, позволяет ли Великобритания использовать предоставленное оружие, в частности дроны, для поражения военных целей на территории РФ.

Риши Сунак отметил также, что с начала войны Великобритания предоставила Украине помощи почти на 12 млрд фунтов стерлингов.

Как сообщалось: Риши Сунак во время визита в Киев объявил о большом пакете военной помощи для Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Кроме того, на встрече в Киеве в пятницу британский премьер Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности.

Темы: ВеликобританияУкраинаоружиевойна
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