Пограничники задержали 17 мужчин, которые пытались попасть в Румынию и Венгрию

На Закарпатье в течение суток 11 января военнослужащие Мукачевского отряда задержали 17 нарушителей, которые попытались незаконно пересечь госграницу.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Сообщается, что, патрулируя украинско-венгерский участок границы, пограничные наряды отделов "Лужанка", "Косино" и "Вилок" пресекли 6 попыток обойти пункты пропуска, в результате чего задержали 12 мужчин.

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Еще пятерых задержали вблизи границы с Румынией пограничные наряды отделов "Тячев", "Деловое" и "Яблоновка".

Среди задержанных - 10 жителей Закарпатья, двое мужчин из Львовской области, и по одному жителю Николаева, Полтавы, Днепра, Донецка и Запорожья.

В отношении задержанных правоохранители составили протоколы об административных правонарушениях за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, дела направлены в суд.