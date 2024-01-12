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Зеленский сообщил о четырех украинских моряках в плену хуситов

Станислав ПогориловПятница, 12 января 2024, 17:12
Зеленский сообщил о четырех украинских моряках в плену хуситов
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что в плену хуситов находятся 4 украинских моряков, Украина будет работать над их возвращением.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Киеве в пятницу, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Ситуация в Красном море для нас также очень важна, потому что она повлияла на безопасность украинских граждан. Сейчас четверо наших моряков находятся в плену у хуситов".

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Детали: Президент пообещал, что Украина будет работать над возвращением своих граждан из плена.

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Темы: ЗеленскийЙемен пленные
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