Зеленский сообщил о четырех украинских моряках в плену хуситов

Президент Владимир Зеленский заявил, что в плену хуситов находятся 4 украинских моряков, Украина будет работать над их возвращением.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Киеве в пятницу, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Ситуация в Красном море для нас также очень важна, потому что она повлияла на безопасность украинских граждан. Сейчас четверо наших моряков находятся в плену у хуситов".

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Детали: Президент пообещал, что Украина будет работать над возвращением своих граждан из плена.

Что предшествовало:

В ночь с 11 на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

В частности, в Британии сообщили, что четыре их истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для ударов по двум объектам хуситов.

В Нидерландах заявили, что оказывали техническую поддержку во время операции.

Это произошло после того, как во вторник хуситы совершили самую массированную атаку с использованием ракет и дронов на корабли в Красном море.