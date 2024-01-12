Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Демократы в Конгрессе отвергли требования касательно помощи Украине в обмен на границу

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 12 января 2024, 17:29
Демократы в Конгрессе отвергли требования касательно помощи Украине в обмен на границу
спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. фото: Getty Images

Демократы отклонили требования спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона по укреплению границы с Мексикой в обмен на оказание помощи Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Детали: Джонсон заявил в среду, что республиканцы в Палате представителей будут выступать против любой новой помощи Киеву, если она не будет сопровождаться основными положениями ранее принятого Республиканской партией законопроекта о границе, включая строительство сотен километров новой стены на американо-мексиканской границе.

Реклама:

"Эта пограничная битва приближается, и мы умрем на этом холме", – сказал он.

Эти слова вызвали немедленную реакцию со стороны демократов в Палате представителей, которые поддерживают новое финансирование безопасности границ, но не жесткие иммиграционные ограничения, за которые выступают республиканцы.

Они пообещали потопить любой пакет по Украине, который включает эти положения, если Джонсон вынесет его на голосование.

ВИДЕО ДНЯ

"Это было бы смешно. К сожалению, это будет во вред Украине, если они это сделают", – заявил конгрессмен-демократ Марк Покан.

В частности, пограничная стена была темой ожесточенных дебатов между партиями в последние годы, и предложение Джонсона было быстро отвергнуто демократами, которые предупредили, что они никогда не поддержат пакет по Украине, который включал бы строительство стены, предусмотренное в республиканском законопроекте о границе.

"Для меня, как и для большинства из нас, это неприемлемо", – заявил конгрессмен-демократ Хуан Варгас.

"Я не думаю, что это реалистично", – поддержал его Бенни Томпсон, старший демократ в Комитете по вопросам внутренней безопасности.

Конгрессмен-демократ Рауль Грихалва пошел еще дальше, обвинив республиканцев в том, что они предлагают псевдорешения очень сложных проблем с единственной целью – возбудить избирателей-националистов.

Спор относительно надлежащей реакции на кризис на южной границе – и, в частности, требования Джонсона – создали очередное препятствие в многомесячных усилиях, направленных на получение большей военной помощи Украине.

В Белом доме ранее заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

В то же время президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, подчеркнул необходимость для Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.

Темы: СШАУкраинаграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ВСУ рассказали, смогут ли подготовить 500 тысяч мобилизованных

видеоЛукашенко сказал Путину, что Украины и страны Балтии "ищут за морями лучшей жизни"

Доход Зеленского и его семьи втрое уменьшился в 2022 году – декларация

В Германии возросло количество желающих присоединиться к ультраправой "АдГ"

видеоВ первый рейс отправился самый большой в мире круизный лайнер: экологи бьют тревогу

Лидер венгерской партии: Если Украина упадет, мы будем требовать Закарпатье

Все новости...
США
Байден считает нынешние события в мире переломным моментом
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
США провели уже два раунда переговоров с Украиной по обязательствам в сфере безопасности – посол
Последние новости
21:01
Россияне снова атаковали промышленный объект в Кременчугском районе – ОВА
20:49
Зеленский о следующей неделе: Сможем сказать, что Украина стала сильнее
20:34
обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу из-за баллистики
20:16
В ВСУ рассказали, смогут ли подготовить 500 тысяч мобилизованных
20:11
Шольц призвал партнеров по ЕС к большей поддержке Украины
19:44
Трое военных США погибли во время атаки связанных с Ираном боевиков в Иордании
19:24
В воскресенье горячее всего на Авдеевском и Марьинском направлениях – Генштаб
19:10
В Минобороны говорят, что Франция сможет предоставлять Украине 3 тысячи 155-мм снарядов ежемесячно
18:54
обновляетсяРоссияне снова запустили "Шахеды"
18:51
Евро бросает вызов йене как основной валюте carry trade
Все новости...
Реклама: