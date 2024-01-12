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У Зеленского возросла уверенность, что США окажут помощь Украине

Евгений КизиловПятница, 12 января 2024, 18:10
У Зеленского возросла уверенность, что США окажут помощь Украине
Владимир Зеленский. Фото: Дмитрий Ларин / УП

Президент Владимир Зеленский теперь еще больше верит, что Соединенные Штаты предоставят военную и финансовую помощь Украине, которая задерживается из-за позиции республиканцев.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с премьером Великобритании Риши Сунаком в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Что касается помощи Вашингтона: я смотрю на это с большим позитивом, чем это было в декабре. Думаю, что мы также добавим к результату".

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Детали: Глава государства также добавил, что решение о предоставлении Украине долговременной поддержки в размере 50 млрд евро Евросоюза будет известно 1 февраля текущего года.

Что предшествовало: В декабре 2023 года представители Республиканской партии США заблокировали законопроект о выделении миллиардов долларов помощи Украине, включая помощь Израилю, в попытках связать ее с усилением своих южных границ.

Темы: СШАУкраинаденьгиоружие
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