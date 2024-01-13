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В Румынии прекратили блокировать движение грузовиков на границе с Украиной

Катерина ТищенкоСуббота, 13 января 2024, 22:07
В Румынии прекратили блокировать движение грузовиков на границе с Украиной
пункт пропуска "Сирет" в Румынии, фото: Bloomberg via Getty Images

Румынские фермеры прекратили блокирование движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Порубное-Сирет" на границе с Украиной, которое начали в субботу.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Блокирование движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Порубное-Сирет" на территории Румынии прекращено.

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Пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в установленном порядке".

Что предшествовало: Ранее в субботу Госпогранслужба Украины сообщила, что в Румынии фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет", что напротив украинского "Порубное".

Темы: Румынияграница
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