На Херсонщине в субботу ранен 60-летний мужчина
Суббота, 13 января 2024, 22:47
В результате обстрела села Садовое в Херсонской городской территориальной общине пострадал 60-летний мужчина.
Источник: председатель Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram
Дословно: "На этот час в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск получил ранения один человек.
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Утром армия РФ с временно оккупированного левого берега атаковала Садовое. Мужчина 60 лет на момент вражеского удара находился в доме.
Он получил контузию и минно-взрывную травму. Раненому была оказана медицинская помощь".