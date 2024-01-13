На Херсонщине в субботу ранен 60-летний мужчина

В результате обстрела села Садовое в Херсонской городской территориальной общине пострадал 60-летний мужчина.

Источник: председатель Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram

Дословно: "На этот час в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск получил ранения один человек.

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Утром армия РФ с временно оккупированного левого берега атаковала Садовое. Мужчина 60 лет на момент вражеского удара находился в доме.

Он получил контузию и минно-взрывную травму. Раненому была оказана медицинская помощь".