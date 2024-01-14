В Японии на горе Отаке произошло извержение вулкана

14 января на юго-западном японском острове Суваносэ произошло извержение вулкана на горе Отаке.

Источник: Kyodo News

Детали: Японское метеорологическое агентство сообщило, что вулкан на юго-западном острове Японии извергся утром в воскресенье, призывая альпинистов и других принять меры, чтобы защитить свою жизнь.

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Извержение произошло на горе Отаке на острове Суваносэ префектуры Кагосима. Сообщений о пострадавших не поступало.

После извержения метеорологическое агентство повысило уровень предупреждения о вулканической активности до трех, что означает, что люди не должны приближаться к кратеру.

Агентство предупредило о возможности выброса крупных камней в воздух в радиусе примерно 2 километров от кратера.