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В Японии на горе Отаке произошло извержение вулкана

Алена ИвашкивВоскресенье, 14 января 2024, 00:27
В Японии на горе Отаке произошло извержение вулкана
Фото: Японское метеорологическое агентство

14 января на юго-западном японском острове Суваносэ произошло извержение вулкана на горе Отаке.

Источник: Kyodo News

Детали: Японское метеорологическое агентство сообщило, что вулкан на юго-западном острове Японии извергся утром в воскресенье, призывая альпинистов и других принять меры, чтобы защитить свою жизнь.

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Извержение произошло на горе Отаке на острове Суваносэ префектуры Кагосима. Сообщений о пострадавших не поступало.

После извержения метеорологическое агентство повысило уровень предупреждения о вулканической активности до трех, что означает, что люди не должны приближаться к кратеру.

Агентство предупредило о возможности выброса крупных камней в воздух в радиусе примерно 2 километров от кратера.

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Темы: Япония
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