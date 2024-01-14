В четырех областях была тревога из-за активности вражеской тактической авиации

В ночь на 14 января военные сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, Карта тревог Украины

Детали: По информации воздушников, есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.

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Тревога была объявлена в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Военные просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Обновлено: Около 3.00 тревогу отменили.