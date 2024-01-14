В четырех областях была тревога из-за активности вражеской тактической авиации
Воскресенье, 14 января 2024, 02:36
В ночь на 14 января военные сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, Карта тревог Украины
Детали: По информации воздушников, есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.
Реклама:
Тревога была объявлена в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.
Военные просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Обновлено: Около 3.00 тревогу отменили.
ВИДЕО ДНЯ