Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Колумбии из-за оползня погибли по меньшей мере 34 человека

Алена ИвашкивВоскресенье, 14 января 2024, 03:22
В Колумбии из-за оползня погибли по меньшей мере 34 человека
Скриншот видео Reuters

В Колумбии в результате оползня, вызванного проливными дождями на северо-западе страны, погибли по меньшей мере 34 человека и десятки были ранены. 

Источник: Reuters

Детали: Селевой оползень, который произошел в пятницу днем, накрыл дорогу, которая соединяет города Кибдо и Меделлин в тихоокеанской провинции Чоко, говорится в заявлении властей.

Реклама:

Спасатели и кинологи со всей Колумбии были направлены на место происшествия для поиска раненых людей, добавляется в заявлении. Многие автомобили на дороге полностью поглотил селевой поток.

Прямая речь губернатора Чоко Нубия Кордоба Кури: "Мы пережили очень печальные выходные для Чоко, наши люди чувствуют боль жертв".

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10-летнее сдерживание: Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода

фотоСийярто встретился с главой Закарпатской ОГА: похвалил за "новый подход"

фотоТрое инспекторов из США приехали в Киев поспособствовать надзору за помощью

У Украины почти миллионная армия, а в Авдеевке заборы из трупов россиян – Зеленский

фото Кулеба и Ермак встретились с Сийярто в Ужгороде

ФСБ России завербовала евродепутатку из Латвии - расследование

Все новости...
Последние новости
15:05
В Украине создадут языковые курсы для военных – Кремень
14:54
видеоСийярто перед переговорами в Ужгороде почтил павших украинских защитников
14:47
В Ровно преподавательница частного университета взяла деньги от поступающего: ее оштрафовали
14:40
Рада освободила ювелиров от 10%-го сбора в Пенсионный фонд - СМИ
14:37
В ЕС не подтвердили, что готовят удар по экономике Венгрии из-за Украины - СМИ
14:33
видеоССО разнесли опорные пункты врага и установили дроном сине-желтый флаг
14:26
10-летнее сдерживание: Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода
14:19
В Мексике арестовали пассажира самолета, открывшего аварийную дверь и вышедшего на крыло
14:15
В "Слуге народа" пообещали учесть пожелания бизнеса по бронированию от призыва
14:04
ЦРУ запрещает своим аналитикам пользоваться Telegram с рабочих гаджетов – СМИ
Все новости...
Реклама: