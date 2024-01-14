В Колумбии из-за оползня погибли по меньшей мере 34 человека

В Колумбии в результате оползня, вызванного проливными дождями на северо-западе страны, погибли по меньшей мере 34 человека и десятки были ранены.

Источник: Reuters

Детали: Селевой оползень, который произошел в пятницу днем, накрыл дорогу, которая соединяет города Кибдо и Меделлин в тихоокеанской провинции Чоко, говорится в заявлении властей.

Реклама:

Спасатели и кинологи со всей Колумбии были направлены на место происшествия для поиска раненых людей, добавляется в заявлении. Многие автомобили на дороге полностью поглотил селевой поток.

Прямая речь губернатора Чоко Нубия Кордоба Кури: "Мы пережили очень печальные выходные для Чоко, наши люди чувствуют боль жертв".