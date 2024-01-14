ISW назвал переломом то, что 20 российских ракет вывели из строя с помощью РЭБ
Вывод из строя более 20 ракет с помощью "активных контрмер средствами радиоэлектронной борьбы" может быть переломом украинских возможностей радиоэлектронной борьбы.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Военные аналитики говорят, что средствам РЭБ обычно приписывали вывод из строя российских беспилотников, но не ракетных систем.
ISW ранее оценивал, что кампания ударов России против Украины и украинская адаптация к противодействию новым российским ударным комплексам является частью более широкой тактической и технологической гонки "нападение-защита" между возможностями дальней авиации и противовоздушной обороны.
Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что российский ракетный удар 13 января, был похож на удар, который российские войска совершили 8 января и в предыдущие разы. Институт изучения войны считает, что слова Игната свидетельствуют о том, что украинские силы могут распознать закономерности в повторяющихся российских ударах и, соответственно, внедрять инновации и адаптироваться к ним.
Напомним:
- Во время комбинированной воздушной атаки России по Украине утром 13 января более двух десятков российских ракет и дронов не достигли целей в результате самоподрывов, попадания в безлюдные территории и благодаря эффективной работе украинских средств радиоэлектронной борьбы.
Ключевые выводы ISW за 13 января:
- Недавнее видеообращение сербского наемника к президенту России Владимиру Путину дало толчок разговорам о "клановой войне" в Кремле и российском информационном пространстве на фоне президентской кампании в России.
- Внутренняя борьба и фракционная динамика внутри Кремля не является новым явлением и не свидетельствует о неизбежном крахе путинского режима, особенно потому, что вертикаль власти является основой путинского режима.
- В ночь с 12 на 13 января российские войска совершили атаку на Украину с использованием беспилотников, ракет и авиации, которая была похожа на недавние удары, нанесенные Россией.
- Российские войска все чаще применяют химическое оружие в Украине, продолжая очевидные нарушения Конвенции о запрещении химического оружия, участницей которой является Россия.
- Пожар уничтожил большой склад в Санкт-Петербурге, принадлежавший крупнейшему российскому интернет-магазину Wildberries, 12 января.
- Российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Кременной и Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии фронта.
- Российские войска, возможно, формируют десантно-штурмовые бригады в составе общевойсковых сухопутных соединений в рамках продолжающейся масштабной военной реформы.
- Российские чиновники продолжают финансировать социальные проекты в оккупированной Украине, пытаясь еще больше интегрировать эти территории в Россию и создать видимость активного гражданского общества на оккупированных территориях.