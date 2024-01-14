Российские военные все чаще сбивают собственные беспилотники на левом берегу Херсонщины – ISW

Российские войска все чаще путают свои собственные беспилотники с украинскими и открывают по ним огонь на оккупированной Херсонщине.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Украинский военный наблюдатель Константин Машовец заявил, что активность украинских беспилотников настолько распространена на левом берегу Херсонской области, что российская группировка войск "Днепр" начала оповещать личный состав о том, когда российские беспилотники будут действовать в их районе. Поскольку российские войска все чаще путают свои собственные беспилотники с украинскими и открывают по ним огонь.

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По состоянию на 13 января украинские силы удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области, но подтвержденных изменений в этом районе не зафиксировано.

Российские и украинские силы продолжали позиционные бои на восточном берегу, в том числе в Крынках и вблизи них.

Машовец также заявил, что командование российского 17-го танкового полка (70-я мотострелковая дивизия, 18-я общевойсковая армия) в течение последних двух недель пытается эвакуировать поврежденную российскую бронетехнику вблизи Крынок, привлекая для этого как штатный ремонтный персонал, так и боевой личный состав.