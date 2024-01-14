Из Латвии выдворили 82-летнего председателя Латвийско-российской ассоциации

Главу Латвийско-российской ассоциации сотрудничества Бориса Каткова, который является гражданином РФ, выдворили из Латвии.

Источник: LSM

Детали: По инициативе Службы госбезопасности (VDD) министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис внес Каткова в список нежелательных в стране лиц "за многолетнюю и систематическую деятельность в пользу России". Впоследствии Каткова выдворили из страны.

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По словам Каткова, 10 января он получил подписанное министром внутренних дел Латвии письмо о том, что он представляет угрозу национальной безопасности и будет депортирован. Утром 12 января к 82-летнему мужчине пришли пограничники, дали час на сборы и сопроводили к границе. Вечером того же дня Катков пересек российскую границу в КПП "Терехово/Бурачки" в Псковской области.

Согласно информации из открытых источников, Борис Катков приехал в Латвию в 1966 году. Сначала он работал в военном комиссариате в городе Цесиси, затем в Даугавпилсе. Ушел на пенсию в звании полковника в 1991 году. Катков получил паспорт негражданина Латвии в 1998 году, а в 2000 году принял российское гражданство. Из-за возраста его освободили от сдачи экзамена по латышскому языку, остальные документы для получения постоянного вида на жительство он подал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала депортацию Каткова "провокационной" акцией, цель которой - "запугать русскоязычных жителей Латвии". Посольство России в Латвии охарактеризовало действия Латвии как "абсолютно антигуманные" за "нарушение принципа неразделения семьи" (у Каткова в Латвии остались жена, дети и внуки).