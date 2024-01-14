Угроза баллистики: Во всех областях страны, кроме западных, была объявлена воздушная тревога
Воскресенье, 14 января 2024, 06:30
Утром 14 января в части областей страны и городе Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики. Она длилась около 30 минут.
Источник: Карта воздушных тревог, КГГА, Воздушные силы
Детали: Воздушники сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога и попросили не игнорировать ее.
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Обновлено: В 6.51 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.
Также они отметили, что сохраняется активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.