Генштаб обнародовал потери врага за сутки: 33 ББМ, 19 артсистем и 10 танков
Воскресенье, 14 января 2024, 07:50
Российские оккупационные войска потеряли за сутки еще 840 человек, 33 ББМ, 19 артиллерийских систем и 10 танков.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 370000 (+840) человек,
- танков - 6075 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 11302 (+33) ед,
- артиллерийских систем - 8747 (+19) ед,
- РСЗО - 957 (+0) ед,
- средства ПВО - 648 (+2) ед,
- самолетов - 329 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6861 (+13),
- крылатые ракеты - 1814 (+8),
- корабли / катера - 23 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 11667 (+35) ед,
- специальная техника - 1353 (+8).