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Генштаб обнародовал потери врага за сутки: 33 ББМ, 19 артсистем и 10 танков

Алена ИвашкивВоскресенье, 14 января 2024, 07:50
Генштаб обнародовал потери врага за сутки: 33 ББМ, 19 артсистем и 10 танков
Украинские военные, фото Генштаба ВСУ

Российские оккупационные войска потеряли за сутки еще 840 человек, 33 ББМ, 19 артиллерийских систем и 10 танков.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.24 ориентировочно составили: 

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  • личного состава - около 370000 (+840) человек,
  • танков - 6075 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 11302 (+33) ед,
  • артиллерийских систем - 8747 (+19) ед,
  • РСЗО - 957 (+0) ед,
  • средства ПВО - 648 (+2) ед,
  • самолетов - 329 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6861 (+13),
  • крылатые ракеты - 1814 (+8),
  • корабли / катера - 23 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11667 (+35) ед,
  • специальная техника - 1353 (+8).

Темы: Генштабвойна
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