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Нетаньяху хочет отрезать Сектор Газы от Египта

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 января 2024, 08:29
Нетаньяху хочет отрезать Сектор Газы от Египта
фото: getty images

Граница между Египтом и Газой "должна быть закрыта", заявил в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - шаг, который даст Израилю полный контроль над доступом палестинского анклава к миру.

Источник: Нетаньяху во время брифинга, которого цитирует CNN

Детали: Нетаньяху заявил, что Израиль не будет считать войну законченной, пока не закроет Филадельфийский коридор - 14-километровую полосу земли, которая служит буферной зоной на границе между Египтом и Газой.

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Прямая речь Нетаньяху: "Мы уничтожим ХАМАС, мы демилитаризуем Газу, но военная техника и другое смертоносное оружие будет продолжать поступать в это южное отверстие, поэтому мы должны его закрыть".

Больше деталей: Египет ранее предостерегал Израиль от военных операций в коридоре, сообщает египетское издание Ahram Online.

Государственное информационное агентство, ссылаясь на неназванный источник, сообщило в октябре, что любое вторжение Израиля в Филадельфийский коридор будет рассматриваться как нарушение египетско-израильского мирного договора от 1979 года.

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Темы: ИзраильХАМАСЕгипеторужие
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