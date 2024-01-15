Больше всего на укрытия жалуются в Киеве, Житомирской и Львовской областях

За первую неделю работы чат-бота относительно проблем с укрытиями поступило 740 обращений, больше всего – из Киева, Житомирской и Львовской областей.

Источник: Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (Минстратегпром)

Детали: В течение первых семи дней работы на чат-бот, который собирает заявки о проблемах с укрытиями, поступило 740 обращений. Больше всего обращений из города Киев, в топ-3 также вошли Житомирская и Львовская области.

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Неделю назад заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Тимур Ткаченко объявил о запуске чат-бота в Телеграме, в котором команда собирает обращения украинцев по поводу проблем с укрытиями.

Всех, кто имеет замечания к состоянию, доступности или наличию укрытий в любом регионе Украины, в министерстве призывают сообщать об этом там.

Open_shelter_bot работает так: человек оставляет свои контактные данные, кратко описывает проблему или нажимает соответствующую кнопку, указывая точный адрес или делясь геолокацией.

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Скорость обработки запроса зависит от типа проблемы. Например, если укрытие закрыто – вопрос решается в течение нескольких минут.

Прямая речь Ткаченко: "Не впустили на паркинг одного из ТЦ в Киеве – в течение 10 минут на месте уже были правоохранители, однако на паркинг, как оказалось, не впустили именно автомобили, доступ для гражданских был.

Часто пишут, что укрытие закрыто, но во время обработки мы понимаем, что люди просто не нашли вход и пытались пройти не в те двери (чаще всего это происходит именно так). В такой ситуации с заявителями связываются ответственные и подробно объясняют, как добраться до укрытия".

Детали: По словам Ткаченко, такие запросы сейчас – наиболее частые.

Если проблема сложнее – например, укрытие не обустроено или неисправны коммуникации – времени уходит больше, запускается механизм обработки.

Прямая речь Ткаченко: "Каждое обращение вижу я лично, с момента его отправки заявителем в течение минуты я получаю уведомление. Кроме этого, все обращения сразу автоматически отправляются в отчет. К нему имеют доступ все представители ОВА, поэтому сразу берут жалобы на обработку.

В этом отчете есть колонка "Статус", в которой ответственные оставляют обратную связь. Они также могут связаться с заявителем, чтобы выяснить детали или апдейты по статусу проблемы".