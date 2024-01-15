Растет количество россиян с алкогольной зависимостью

В России впервые за десять лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза "алкогольная зависимость".

Источник: российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата

Дословно: "С 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось почти в два раза — со 100 тыс. до 53 тыс. человек. Однако в 2022 году врачи выявили 54,2 тыс. таких пациентов. Опрошенные "Ъ" эксперты объясняют откат комплексом причин — пандемией, социально-экономическими потрясениями и усилением геополитических противостояний".

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Детали: Отмечается, что до 2021 года в России систематически снижался показатель — число впервые выявленных людей с алкогольной зависимостью и алкогольными психозами (острое состояние, которое сопровождается галлюцинациями, перепадами настроения, нарушениями сна и другими симптомами).

По данным Росстата, в 2010 году было взято под диспансерное наблюдение 153,9 тыс. пациентов с установленным впервые диагнозом "алкогольная зависимость" (из них 47,5 тыс. столкнулись с алкогольным психозом).

В 2015 году таких пациентов было уже 103,6 тыс. (включая 30 тыс. с психозом), в 2019-м — 70,9 тыс. (из них 16,9 тыс. с психозом), в 2020-м — 54,9 тыс. (14 тыс. c психозом), а в 2021 году — 53,3 тыс. (12,8 тыс. с психозом).

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Однако в 2022 году у этого показателя был зафиксирован некоторый рост: под диспансерное наблюдение были впервые взяты 54,2 тыс. человек (из них с алкогольным психозом 12,9 тыс.).

В российском Минздраве этот откат объяснили пандемией коронавируса.

Причиной, мол, стал "стресс от пандемии", считают в ведомстве, а также тот факт, что "инфляция опережает повышение акцизов на алкоголь".