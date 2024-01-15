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На выборах в Британии партию Сунака ждет ошеломляющее поражение - опрос

Понедельник, 15 января 2024, 12:39
На выборах в Британии партию Сунака ждет ошеломляющее поражение - опрос
Риши Сунак, фото: Getty Imsages

По данным опроса, консервативная партия премьер-министра Великобритании Риши Сунака потерпит ошеломляющее поражение на выборах этого года, лейбористы получат 385 мест в парламенте, тогда как консерваторы сохранят лишь 169.

Источник: The Telegraph со ссылкой на опрос YouGov, передает "Европейская правда"

Детали: Такой результат можно сравнить с поражением консерваторов в 1997 году, когда партия во главе с Джоном Мейджором потеряла примерно столько же мест. И такой результат стал бы самым большим падением поддержки правящей партии в Британии с 1906 года.

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Это практически гарантирует Лейбористской партии по меньшей мере десятилетнее пребывание у власти, поскольку ни одна партия с таким значительным большинством еще никогда не проигрывала следующие выборы, пишет издание.

Опрос также принес плохие новости для Шотландской национальной партии, которая, по прогнозам, потеряет почти половину своих мест в пользу лейбористов, сохранив лишь 25.

14 тысяч человек, опрошенных YouGov, примерно в семь раз превышают обычное количество людей, участвующих в опросах компании.

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Опрос был проведен по заказу группы консервативных доноров.

Последние опросы неоднократно показывали, что консерваторы отстают от лейбористов.

Опрос YouGov в ноябре показал, что партия Сунака отстала от лейбористов на 19 процентных пунктов.

Риши Сунак, который имеет право назначить выборы, когда захочет, но не позднее января 2025 года, подчеркнул, что его "рабочее предположение" заключается в том, что выборы состоятся во второй половине 2024 года.

В июле рейтинг поддержки Сунака среди всех британцев упал до самого низкого уровня с момента назначения на должность.

Темы: СунакВеликобританияопрос
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