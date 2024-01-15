В большинстве регионов Украины ожидаются осадки – прогноз на 16 января

Во вторник 16 января в большинстве регионов Украины прогнозируются осадки, на юге и юго-востоке дождь, ночью – с мокрым снегом.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Днем в Донецкой и Луганской областях прогнозируется дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла.

Реклама:

В центральных, Харьковской, Сумской областях будет снег, днем с дождем, гололед, налипание мокрого снега, температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

На остальной территории местами небольшой снег, температура 3-8° мороза, днем 0-5° мороза. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Карпатах снег, температура ночью и днем 5-10° мороза.

ВИДЕО ДНЯ

В Киеве 16 января: местами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза.

Прогноз погоды в Украине среду - без осадков, лишь в Карпатах, днем и на Закарпатье небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный (днем в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью в южной части, восточных областях и на Закарпатье 4-9° мороза, на остальной территории 10-15° мороза; днем 1-6° мороза, в северных, северо-восточных областях 4-9° мороза, в южных областях и на Закарпатье от 3° мороза до 2° тепла (в Крыму 1-6° тепла).

В столице 17 января синоптики прогнозируют днем 5-7° мороза, ночью 10-12° мороза. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.