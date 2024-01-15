Россияне обстреляли Красногоровку на Донетчине, один погибший - ОВА
Понедельник, 15 января 2024, 13:39
Российские захватчики днем 15 января обстреляли населенный пункт Красногоровка Донецкой области, в результате чего один человек погиб.
Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Facebook
Прямая речь: "По меньшей мере 1 человек погиб и 1 ранен в результате обстрела Красногоровки. Марьинская громада подверглась массированному обстрелу из Градов - в Красногоровке под огнем жилая застройка.
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Детали: По его словам, на место происшествия выехал отряд полиции "Белый ангел", работают представители местной власти и спасатели.
"Точные последствия обстрела выясняем", - добавил председатель Донецкой ОВА.