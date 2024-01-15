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Зеленский встретится с Фон дер Ляйен в Давосе

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 15 января 2024, 13:51
Зеленский встретится с Фон дер Ляйен в Давосе
Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведут двустороннюю встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе во вторник.

Источник: представитель Еврокомиссии Эрик Маммер, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Завтра она выступит с речью на вступительной сессии. Затем у президента будет несколько двусторонних встреч - с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Китая Ли Цянем, госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Венгрии Каталин Новак".

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Детали: Маммер уточнил, что фон дер Ляйен прибудет в понедельник в Давос, где у нее запланирована серия двусторонних встреч. В частности, во вторник - с Владимиром Зеленским.

Напомним:

  • Президент Зеленский начнет свой рабочий визит в Швейцарию в понедельник, 15 января.
  • В рамках визита он встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и президентом Швейцарии.
  • Кроме того, как заявляли в ОПУ, он примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведет ряд двусторонних встреч.
  • 14 января в Давосе состоялась встреча на уровне советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира".

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Темы: ЗеленскийЕС
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