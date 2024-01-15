Зеленский встретится с Фон дер Ляйен в Давосе
Понедельник, 15 января 2024, 13:51
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведут двустороннюю встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе во вторник.
Источник: представитель Еврокомиссии Эрик Маммер, сообщает "Европейская правда"
Прямая речь: "Завтра она выступит с речью на вступительной сессии. Затем у президента будет несколько двусторонних встреч - с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Китая Ли Цянем, госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Венгрии Каталин Новак".
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Детали: Маммер уточнил, что фон дер Ляйен прибудет в понедельник в Давос, где у нее запланирована серия двусторонних встреч. В частности, во вторник - с Владимиром Зеленским.
Напомним:
- Президент Зеленский начнет свой рабочий визит в Швейцарию в понедельник, 15 января.
- В рамках визита он встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и президентом Швейцарии.
- Кроме того, как заявляли в ОПУ, он примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведет ряд двусторонних встреч.
- 14 января в Давосе состоялась встреча на уровне советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира".
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