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Ежедневно к армии РФ присоединяется 1000 человек – Скибицкий

Алена МазуренкоПонедельник, 15 января 2024, 14:20
Ежедневно к армии РФ присоединяется 1000 человек – Скибицкий
ВАДИМ СКИБИЦКИЙ, ФОТО ГУР МИНОБОРОНЫ

По данным разведки, ежедневно в ряды Вооруженных сил России присоединяются около 1000 человек, оккупантов мотивирует высокая заработная плата, особенно это касается жителей кризисных регионов.

Источник: генерал-майор заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь: "Ежедневно в ряды вооруженных сил РФ приходит около 1000 - 1100 человек...

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Это идет и на пополнение потерь, и на формирование резервных полков. Но это нельзя назвать скрытой мобилизацией. Давайте так: у них продолжается мобилизация. Просто это не проводится так массово, как в октябре-декабре 2022 года

Однако, на самом деле, у россиян есть мотивация идти в армию - это заработная плата, особенно в кризисных регионах, где либо низкие зарплаты, либо вообще нет рабочих мест. Российские военнопленные откровенно признаются, что пошли в армию, потому что там платят, а у него "ипотека, семья и так далее". И этот мотив на сегодня является основным для тех людей, которые добровольно идут на мобилизацию, подписывают контракты и воюют".

Детали: Оккупанты, по словам Скибицкого, получают разные заработные платы. Все зависит от того, где находится подразделение, ведет ли боевые действия.

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Представитель ГУР добавил, что у россиян четко определено, что день боевых действий - это плюс 8 тысяч рублей к зарплате.

Таким образом, за месяц боевых действий - примерно 220-250 тысяч рублей: "Это для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях на первой линии соприкосновения".

Скибицкий также рассказал, что в России созданы все условия для проведения мобилизационных мероприятий: "Учет военнообязанных есть. Планы по формированию и восстановлению, например, Ленинградского и Московского военных округов тоже есть. И это все будет влиять на мобилизационные потребности их вооруженных сил".

Сейчас вся мобилизация в РФ в основном идет на пополнение потерь: "Чтобы создать мощный стратегический резерв им действительно необходима мобилизация - это однозначно. Решится ли Путин это сделать? До выборов вряд ли. А в дальнейшем - будем смотреть. Сейчас еще очень рано об этом говорить. Но все условия для проведения мобилизации в любое время в России созданы".

Темы: разведкаРосcиямобилизациявойна
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