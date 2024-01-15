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УП 100 Сила женщин. Последний день подачи кандидаток

"Украинская правда"Понедельник, 15 января 2024, 15:20
 
КОЛЛАЖ: "УКРАИНСКАЯ ПРАВДА"

Кто она, женщина, которая превращает трудности в возможности?

УП создает новый проект о сотне женщин, которые меняют наше общество, влияют на него на разных уровнях, о женщинах, пример которых потрясает, а порой удивляет.

Помогите нам не обойти тех женщин, о которых должна узнать вся Украина.

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Ниже в форме вы можете выдвинуть свою кандидатку (или нескольких), чьи поступки имеют особый вклад в развитие нашего государства сейчас.
После мы соберем все кандидатуры в один список, в котором внешние эксперты проголосуют и определят победителей.

Категории, по которым пройдет голосование: политика и государственное управление, общество, культура, защитницы, образование и наука, креативные индустрии, спорт, бизнес.

⌛️Заявки принимаются до 15 января 2024 года.

ВИДЕО ДНЯ

👉 Заполняйте форму и предлагайте своих кандидаток.

Спасибо💜

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