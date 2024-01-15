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Румынские фермеры блокируют грузовики в двух пунктах пропуска с Украиной

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 15 января 2024, 15:20
Румынские фермеры блокируют грузовики в двух пунктах пропуска с Украиной
Заблокировано движение грузовиков через "Сирет" и "Векову-де-Сус", фото NewsBucovina.ro

15 января на границе Украины и Румынии заблокировано движение грузовиков через пункты пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины

Детали: Около 12:00 румынские фермеры возобновили блокирование движения грузовых автомобилей в направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное", отметили в ГПСУ.

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Госпогранслужба отмечает, что также началось блокирование румынского пункта пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского "Красноильска".

Другие виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска оформляются установленным порядком как на въезд, так и выезд из Украины, указывают пограничники.

Напомним: Румынские перевозчики и фермеры, которые стихийно присоединились к ним, продолжают протестовать шестой день подряд и серьезно затрудняют движение.

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В воскресенье румынские фермеры блокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет" на границе с Украиной.

В субботу подобное блокирование движения на территории Румынии продолжалось шесть часов. Вечером румынские фермеры прекратили свою блокаду.

Темы: РумынияблокадаграницаПограничная служба
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