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Игнат показал российский Ил-22 после поражения: Реанимация не поможет

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 января 2024, 15:51
Игнат показал российский Ил-22 после поражения: Реанимация не поможет
фото из Facebook Игната

По данным Воздушных сил ВСУ, воздушный пункт управления российских оккупантов Ил-22 вероятно уцелел после поражения, но не подлежит восстановлению.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в Facebook

Прямая речь: "Похоже, Ил-22 таки дотянул до Анапы. Живучий гад.

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Но, как видите, корыто "восстановлению не подлежит". Поэтому, как ни крути, цель уничтожена, реанимация не поможет! Самолет горел, среди экипажа есть раненые, надеюсь и 200-е!"

Детали: Полковник иллюстрировал свой пост соответствующим фото, которое ранее появилось в соцсетях.

 

Как объясняет Игнат, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был и есть приоритетной целью для ВСУ. И до нынешнего дня уничтожение этого борта казалось непосильной задачей для Воздушных сил. В то же время вечером 14 января Силам обороны удалось поразить его и Ил-22 (воздушный командный пункт).

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"Сразу две "жирные" цели за один раз! Горжусь службой в Воздушных силах ВС Украины!", - добавляет офицер.

Читайте подробнее: Уничтоженные птицы. Над Азовским морем сбили российские А-50 и Ил-22. Что о них известно

Предыстория:

  • Вечером 14 января в российских и украинских Telegram-каналах появились сообщения о сбитии российского разведывательного самолета А-50 и о повреждении вражеского воздушного командного пункта Ил-22М; утром 15 января эту информацию частно подтвердил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, а также источники "Украинской правды" во власти.
  • Утром 15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что воздушные силы ВСУ сбили два важных российских судна - самолет дальнего радиолокационного обнаружения и воздушный пункт управления.

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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