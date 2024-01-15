Половина многоэтажек Херсона повреждены обстрелами – ОВА

В результате обстрелов повреждены около половины многоэтажек Херсона.

Источник: руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ"

Прямая речь: "22 тысячи частично поврежденных или разрушенных объектов на Херсонщине. Относительно самого Херсона, пожалуй, 50% многоэтажек повреждены".

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Детали: Он сообщил, что с момента деоккупации на освобожденной части Херсонщины от российских ударов погибли 464 человека, из них 11 детей. Ранения получил 1981 человек, из них 85 детей.

Толоконников также отметил, что на левобережной части Херсонщины оккупационные власти начали собирать у граждан подписи в поддержку Владимира Путина.

Кроме того, по его словам, на оккупированной части Херсонщины враг планирует мобилизовать граждан 2007 года рождения

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Прямая речь: "Есть сообщения, что главный коллаборационист левобережной Херсонщины Сальдо объявил о том, что до 15 апреля должны сформировать списки мобилизационные, чтобы мобилизовать мужчин, с 2007 года рождения включительно. И уже создают медицинские комиссии, ТЦК, для того, чтобы до 15 апреля иметь все списки и начать мобилизацию. Такой у них есть план".