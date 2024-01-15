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Воздушные силы сбили ракету Х-59 в районе Днепра

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 15 января 2024, 16:07
Воздушные силы сбили ракету Х-59 в районе Днепра
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: РОСОБОРОНЭКСПОРТ

Воздушные силы ВСУ днем 15 января сбили авиационную ракету Х-59 в районе города Днепр.

Источник: Воздушные командования "Восток"

Дословно: "Очередная управляемая авиационная ракета Х-59 уничтожена подразделением Воздушное командование "Восток" в Днепровском районе Днепропетровской области".

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Предыстория:

  • В Днепропетровской области звучала воздушная тревога с 15:03 до 15:34. В 15:22 воздушники сообщили о ракете, летящей в направлении Днепра.

Темы: Воздушные силы ВСУракетный ударДнепр
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