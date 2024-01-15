Россияне собирают за месяц примерно 350 "Шахедов" – представитель ГУР

По оценкам украинской разведки, Россия начала производить "Шахеды" на своей территории, в ГУР считают, что ежемесячно россияне собирают 330-350 единиц этих БПЛА.

Источник: генерал-майор заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь: "По нашей оценке, они могут изготовить (столько они, например, сделали в течение декабря) 330-350 единиц этих БПЛА. Но, опять же, это зависит от того, есть ли детали, потому что, например, могут быть корпуса, боевые части, но нет двигателей. Что могли - собрали и ждут только двигатели. Пришли двигатели - и соответственно, количество готовых изделий возрастет, их будет более 300.

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Но, как и в случае с ракетами, все изготавливаемые "Шахэды" или так называемые "Герань-2" сразу идут на боевое применение. И поэтому мы и видим разное количество применяемых беспилотников. Декабрь показал, что даже если у врага и были какие-то запасы, то они на сегодня исчерпываются, и все эти БПЛА, которые запускаются, буквально поступают с конвейера".

Детали: По словам представителя ГУР, у россиян был контракт, который предусматривал поставку беспилотников с территории Ирана.

После этого россияне сами наладили собственное производство, которое уже работает на территории России, в частности в Елабуге: "Там развернуто минимум две линии производства. Но в основном комплектующие поступают из других стран".

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Скибицкий рассказал, что цель Москвы - до 2026 года выйти на полный, замкнутый цикл производства таких БПЛА на территории России: "Я не уверен, что им удастся заменить или найти российский аналог, например, электронной базы - микросхем, чипов и так далее. Но стартеры, корпус, боевую часть, двигатели, другие элементы навигационной системы на сегодня Российская Федерация способна изготавливать".

Он добавил, что в декабре зафиксировали наиболее массированное применение "Шахедов": "Если я не ошибаюсь, то в декабре враг применил около 770-780 этих ударных БПЛА".

Также России удалось наладить производство планера - корпуса этих БПЛА: "Их уже производит Россия самостоятельно. Больше запчастей, деталей теперь идут из других стран, то есть все не замыкается только на Иране".

В ГУР считают, что Россия способна и она уже производит или собирает беспилотники именно на своей территории: "Об этом свидетельствуют, во-первых, те фрагменты, которые мы находим после вражеских атак. Во-вторых, если говорить о двигателях в "шахедах", то раньше они были максимум двух разных фирм, зато сейчас речь идет минимум о 3-4 разных фирмах, в том числе и китайских".

Кроме того, противник начал применять "Шахеды" по объектам, особенно по военным объектам на линии фронта Сообщается, что раньше воги такого не делали: "В основном их использовали по нашим объектам в глубине территории Украины".

Также на применение дронов влияет погода: "Мороз, порывы ветра или снег - все это влияет на боевое применение БПЛА. Этот аппарат работает на малых высотах и его двигатель не предназначен для работы в таких условиях".