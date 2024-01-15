Ракеты Taurus могли бы разрушить Крымский мост - лидер немецкой оппозиции

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц в очередной раз призвал правительство предоставить крылатые ракеты Taurus Украине, которые могли бы разрушить построенный россиянами Крымский мост.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: В интервью порталу Table Media он заявил, что эти ракеты могли бы разрушить Керченский мост в Крыму - "важнейший маршрут поставки российских сил вторжения".

Реклама:

По его словам, федеральный канцлер Олаф Шольц все еще должен ответить немецкому народу, почему он не поставляет Украине это оружие.

"Это все еще тактика? Или это невежество? Он должен ответить нам всем, включая меня, на этот вопрос", - раскритиковал главу правительства Мерц.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ