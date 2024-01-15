У берегов Йемена ракета попала в коммерческое судно
В Аденском заливе близ Йемена, где базируются повстанцы-хуситы, которые не раз обстреливали торговые корабли, 15 января в результате ракетной атаки было повреждено судно, капитан корабля сообщил, что "левый борт судна был поражен сверху ракетой".
Источник: Центр координации морских торговых операций Королевского военно-морского флота Великобритании (UKMTO), передает "Европейская правда"
Детали: Утверждается, что ракетная атака произошла примерно в 177 километрах от йеменского города Аден. Капитан корабля сообщил, что "левый борт судна был поражен сверху ракетой".
В UKTMO не уточнили тип судна и не привели других подробностей инцидента.
В комментарии AP морские страховые фирмы Ambrey и Dryad Global указали, что речь идет о балкере Eagle Gibraltar, который плывет под флагом Маршалловых островов. Судно принадлежит компании Eagle Bulk, базирующейся в американском Стэмфорде.
Хуситы пока не взяли ответственности за атаку, хотя ранее уже обстреливали ракетами суда в этом районе.
Что предшествовало:
- Накануне американские военные заявили, что один из их истребителей накануне сбил противокорабельную крылатую ракету, выпущенную боевиками.
- Напомним, в ночь на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.
- Позже в ночь на 13 января США нанесли удар по военному объекту повстанцев-хуситов в Йемене.
- Президент США Джо Байден заявил, что США направили Ирану частное сообщение о том, что поддерживаемые им боевики-хуситы Йемена несут ответственность за нападения на коммерческое судоходство в Красном море.