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У берегов Йемена ракета попала в коммерческое судно

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 15 января 2024, 17:40
У берегов Йемена ракета попала в коммерческое судно
иллюстративное фото Getty Images

В Аденском заливе близ Йемена, где базируются повстанцы-хуситы, которые не раз обстреливали торговые корабли, 15 января в результате ракетной атаки было повреждено судно, капитан корабля сообщил, что "левый борт судна был поражен сверху ракетой".

Источник: Центр координации морских торговых операций Королевского военно-морского флота Великобритании (UKMTO), передает "Европейская правда"

Детали: Утверждается, что ракетная атака произошла примерно в 177 километрах от йеменского города Аден. Капитан корабля сообщил, что "левый борт судна был поражен сверху ракетой".

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В UKTMO не уточнили тип судна и не привели других подробностей инцидента.

В комментарии AP морские страховые фирмы Ambrey и Dryad Global указали, что речь идет о балкере Eagle Gibraltar, который плывет под флагом Маршалловых островов. Судно принадлежит компании Eagle Bulk, базирующейся в американском Стэмфорде.

Хуситы пока не взяли ответственности за атаку, хотя ранее уже обстреливали ракетами суда в этом районе.

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Что предшествовало:

  • Накануне американские военные заявили, что один из их истребителей накануне сбил противокорабельную крылатую ракету, выпущенную боевиками.
  • Напомним, в ночь на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.
  • Позже в ночь на 13 января США нанесли удар по военному объекту повстанцев-хуситов в Йемене.
  • Президент США Джо Байден заявил, что США направили Ирану частное сообщение о том, что поддерживаемые им боевики-хуситы Йемена несут ответственность за нападения на коммерческое судоходство в Красном море.

Темы: Йемен
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