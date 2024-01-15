У берегов Йемена ракета попала в коммерческое судно

В Аденском заливе близ Йемена, где базируются повстанцы-хуситы, которые не раз обстреливали торговые корабли, 15 января в результате ракетной атаки было повреждено судно, капитан корабля сообщил, что "левый борт судна был поражен сверху ракетой".

Источник: Центр координации морских торговых операций Королевского военно-морского флота Великобритании (UKMTO), передает "Европейская правда"

Детали: Утверждается, что ракетная атака произошла примерно в 177 километрах от йеменского города Аден. Капитан корабля сообщил, что "левый борт судна был поражен сверху ракетой".

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В UKTMO не уточнили тип судна и не привели других подробностей инцидента.

В комментарии AP морские страховые фирмы Ambrey и Dryad Global указали, что речь идет о балкере Eagle Gibraltar, который плывет под флагом Маршалловых островов. Судно принадлежит компании Eagle Bulk, базирующейся в американском Стэмфорде.

Хуситы пока не взяли ответственности за атаку, хотя ранее уже обстреливали ракетами суда в этом районе.

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