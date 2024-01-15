Канада готовится подписать соглашение по безопасности с Украиной: документ уже в ОПУ

С подписанием соглашения о сотрудничестве по безопасности с Великобританией активизировались переговоры также о соглашении по безопасности Украина-Канада.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Наталью Цмоць, посол Канады в Украине

Детали: По словам посла, Канада уже передала Киеву проект соответствующего соглашения.

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"Я очень рада вам сообщить, что в пятницу Канада выслала Игорю Жовкве копию (проекта) соглашения, чтобы начать детальные переговоры, чтобы за несколько недель закончить переговоры между Канадой и Украиной", - заявила она.

Наталка Цмоць отметила, что, по мнению Канады, это должно быть соглашение о "заверениях в безопасности – security assurances", однако она не видит проблем в этом термине.

Подробнее объяснения посла можно посмотреть в видео.

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Этот подход, по ее словам, является общим для G7: "Среди государств G7 есть стремление предоставить Украине эти заверения, и это – срочный вопрос".

Посол уточнила, что принятие такого соглашения по безопасности будет отвечать договоренностям лидеров двух стран

"Премьер-министр Трюдо еще в сентябре во время визита Зеленского в Канаду сказал, что Канада стремится изложить на бумаге свои обязательства по многолетней поддержке – чтобы Украина была уверена в предсказуемости такой поддержки в будущем", – заявила она.

Подробно о Британии читайте в статье Европейской правды "Безопасность без гарантий".