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Более 80 боевых столкновений с начала суток, ситуация сложная - сводка Генштаба

Александр ШумилинПонедельник, 15 января 2024, 20:02
Более 80 боевых столкновений с начала суток, ситуация сложная - сводка Генштаба
Фото: Генштаб

Ситуация в зоне боевых действий на востоке и юге Украины остается сложной, с начала суток произошло 86 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 15 января

Дословно: "Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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В течение суток состоялось 86 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 31 авиационный удар, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

Детали: В Генштабе сообщили, что украинские силы отбили 2 атаки на Купянском направлении (у Синьковки), 12 атак на Лиманском направлении, 18 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Григорьевки, Верхнекаменского Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 6 атак, на Авдеевском направлении - 16 атак и еще 15 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

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На Марьинском направлении враг 11 раз безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ. На Запорожском направлении украинские войска отбили 2 атаки.

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск", - также сообщили в Генштабе.

Темы: Генштаб
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