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По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Ирина БалачукВторник, 16 января 2024, 11:58
По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа
Скриншот с alerts.in.ua

Власти Украины утром 16 января объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за опасности ракетных ударов. Угроза длилась 1 час 20 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно Воздушные силы: "Внимание! Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома "Моздок" (Северная Осетия)".

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Детали: Когда звучат сирены, необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: В 11:56 тревоги начали отменять.

Темы: воздушная тревога
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