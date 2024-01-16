По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа
Вторник, 16 января 2024, 11:58
Власти Украины утром 16 января объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за опасности ракетных ударов. Угроза длилась 1 час 20 минут.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно Воздушные силы: "Внимание! Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома "Моздок" (Северная Осетия)".
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Детали: Когда звучат сирены, необходимо пройти в укрытие.
Обновлено: В 11:56 тревоги начали отменять.