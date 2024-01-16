Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной
Министерство сельского хозяйства Румынии и фермеры, которые блокировали границу с Украиной, достигли в понедельник соглашения, в результате которого несколько требований протестующих были удовлетворены.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Euractiv
Детали: По словам министра сельского хозяйства Флорина Барбу, соглашение охватывает 13 требований фермеров, но обсуждения будут продолжаться и дальше, чтобы найти компромисс по остальным требованиям.
В частности, правительство обязалось полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года и немедленно ввести в действие положение о субсидированных процентных кредитах.
Один из представителей фермеров на переговорах Мариус Мику объяснил, что соглашение не означает немедленного прекращения протестов. На продолжительность блокирования границы могут повлиять предстоящие переговоры с перевозчиками, которые продлятся до четверга.
Румынские фермеры, среди прочего, блокировали и движение грузовиков на границе с Украиной.
Кроме того, правительство приняло запросы на компенсацию убытков, вызванных импортом из Украины. Меры включают четкую маркировку зерновых и других товаров, а также электронный мониторинг пломб с помощью GPS в порту Констанца.
Барбу отрицает, что Румыния стремится ввести пошлины на импорт зерна из Украины.
Предыстория:
- Министерство сельского хозяйства Венгрии заявило, что пять восточных стран ЕС, среди которых Румыния, снова требуют от Евросоюза ввести импортные пошлины на зерно из Украины.
- Венгерское министерство сообщило, что министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии направили соответствующее письмо в Еврокомиссию.