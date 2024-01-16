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Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 16 января 2024, 11:13
Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной
Фото иллюстративное с pixabay.com

Министерство сельского хозяйства Румынии и фермеры, которые блокировали границу с Украиной, достигли в понедельник соглашения, в результате которого несколько требований протестующих были удовлетворены.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Euractiv

Детали: По словам министра сельского хозяйства Флорина Барбу, соглашение охватывает 13 требований фермеров, но обсуждения будут продолжаться и дальше, чтобы найти компромисс по остальным требованиям.

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В частности, правительство обязалось полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года и немедленно ввести в действие положение о субсидированных процентных кредитах.

Один из представителей фермеров на переговорах Мариус Мику объяснил, что соглашение не означает немедленного прекращения протестов. На продолжительность блокирования границы могут повлиять предстоящие переговоры с перевозчиками, которые продлятся до четверга.

Румынские фермеры, среди прочего, блокировали и движение грузовиков на границе с Украиной.

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Кроме того, правительство приняло запросы на компенсацию убытков, вызванных импортом из Украины. Меры включают четкую маркировку зерновых и других товаров, а также электронный мониторинг пломб с помощью GPS в порту Констанца.

Барбу отрицает, что Румыния стремится ввести пошлины на импорт зерна из Украины.

Предыстория:

  • Министерство сельского хозяйства Венгрии заявило, что пять восточных стран ЕС, среди которых Румыния, снова требуют от Евросоюза ввести импортные пошлины на зерно из Украины.
  • Венгерское министерство сообщило, что министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии направили соответствующее письмо в Еврокомиссию.

Темы: РумынияграницаУкраина
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