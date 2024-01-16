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Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 16 января 2024, 12:27
Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест
Фото: Getty Images

Польские перевозчики, которые с ноября блокируют пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством по некоторым требованиям и приостановят свой протест в среду с 13:00 по киевскому времени.

Источник: Томаш Борковский из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта, которого цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "Это не конец, но протест будет приостановлен ... Мы договорились об определенных условиях, мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство", - сказал Томаш Борковский.

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Министерство инфраструктуры Польши организовало пресс-конференцию во вторник в 13:00 по киевскому времени, во время которой должно быть подписано соглашение с перевозчиками.

Польские фермеры решили приостановить акцию протеста на пограничном переходе с Украиной в Медыке после того, как правительство согласилось на их требования в начале месяца.

Однако перевозчики продолжали блокировать три других КПП на украинско-польской границе.

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Что предшествовало:

  • Во вторник стало известно, что правительство Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций в понедельник достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, блокировавших границу с Украиной.
  • В конце декабря сообщалось, что в правительстве Украины и Польши согласовали план действий для разблокирования границы, однако полного разблокирования до сих пор не произошло.

Читайте также редакционную статью "Европейской правды": Польша ведет "войну" против европейского будущего Украины. Варшава должна это осознать

Темы: ПольшаграницаУкраина
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