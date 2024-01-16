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В Украину идут дожди

Ирина БалачукВторник, 16 января 2024, 12:53
В Украину идут дожди
Фото pixabay.com

В среду в Украине сохранится морозная погода, без осадков, но в четверг придет небольшое потепление и дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "17 января без осадков, только в Карпатском регионе небольшой снег и мокрый снег; температура ночью 7-12° мороза, в северной части до минус 15°, днем 1-8° мороза, на Закарпатье и юге страны ночью 2-7° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в Крыму 2-7° тепла".

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Детали: Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с. 

 
Погода 17 января 
скриншот с сайта meteo.gov.ua

В Киеве в среду переменная облачность, ночью -10-12°, днем -7-5°.

18 января ночью в западных, северных и Винницкой областях умеренный снег, днем в Украине пройдут дожди, на северо-востоке с мокрым снегом, на Закарпатье значительные дожди.

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Ночью прогнозируют 6-11° мороза, а днем потеплеет до +2-7°, на северо-востоке страны ночью 11-16° мороза, днем около 0°, в южной и западной части ночью 0-5° мороза, днем 4-10° тепла; в Карпатах значительный снег при температуре 1-6° мороза. 

 
Погода 18 января 
скриншот с сайта meteo.gov.ua

18 декабря ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В четверг в столице ночью -7-9°, снег, днем +4-6° и дождь.

19 января в большинстве областей мокрый снег и дождь, температура в течение суток от 4° тепла до 2° мороза, на юге страны ночью 2-7° тепла, днем 5-10°.  

 
Погода 19 января 
скриншот с сайта meteo.gov.ua

На дорогах страны будет гололедица.

В пятницу в Киеве ночью снег, днем без существенных осадков, температура воздуха в течение суток 0°+2°.

Темы: погода
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