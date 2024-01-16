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Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 16 января 2024, 13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы быстро закончим войну
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп после победы на республиканских праймериз в Айове пообещал "очень быстро" решить ситуацию с войной в Украине, выразив уверенность, что сможет привлечь к диалогу президентов Украины и России, которых он "хорошо знает".

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Трампа: "Мы с Путиным прекрасно ладим. Мы очень хорошо ладим. Это хорошо, а не плохо. Если бы фальшивые новости стали настоящими и честными новостями, 90% наших проблем в этой стране было бы решено... Ситуация с Украиной настолько ужасна... И мы собираемся решить это, мы собираемся решить это очень быстро".

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Детали: Выступая в Айове, Трамп заявил, что способен договориться с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку у них, по его словам, хорошие отношения.

Он выразил уверенность, что сможет привлечь к диалогу президентов Украины и России.

"Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу привлечь его, мы решим это очень быстро. Этого (войны. - Ред.) никогда не должно было произойти", - добавил он.

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Что предшествовало:

  • Трамп одержал убедительную победу на первых республиканских президентских праймериз в Айове 15 января. Он получил 51% поддержки проголосовавших избирателей.
  • Бывший президент США ранее не раз говорил, что у него "есть план" по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высший пост.
  • В ноябре Владимир Зеленский предложил Трампу приехать в Украину.
  • Но Трамп отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.

Темы: ТрампЗеленскийПутинУкраина
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