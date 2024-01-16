Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых

В результате российского обстрела двух сел в Херсонской области получили ранения три человека.

Источник: Херсонская ОВА и ее глава Александр Прокудин

Детали: В селе Тягинка под удар врага попали 42-летняя женщина и 38-летний мужчина, которые шли по улице. У них осколочные ранения. Пострадавших доставляют в медицинское учреждение для оказания помощи.

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Кроме того, около 11:30 российская армия обстреляла жилой дом в Белозерке. Пострадал 44-летний мужчина. В момент вражеского удара он находился во дворе дома.

У пострадавшего – взрывная травма и ранение ноги. Ему оказали медпомощь, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.