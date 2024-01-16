Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых

Татьяна ЛозовенкоВторник, 16 января 2024, 14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

В результате российского обстрела двух сел в Херсонской области получили ранения три человека.

Источник: Херсонская ОВА и ее глава Александр Прокудин

Детали: В селе Тягинка под удар врага попали 42-летняя женщина и 38-летний мужчина, которые шли по улице. У них осколочные ранения. Пострадавших доставляют в медицинское учреждение для оказания помощи.

Реклама:

Кроме того, около 11:30 российская армия обстреляла жилой дом в Белозерке. Пострадал 44-летний мужчина. В момент вражеского удара он находился во дворе дома. 

У пострадавшего – взрывная травма и ранение ноги. Ему оказали медпомощь, в дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.

Темы: Херсонская областьобстрелжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Новый законопроект Сената США по помощи Украине: Байден призывает как можно быстрее его принять

Зеленский заявил, что думает о замене Залужного и перезагрузке руководства страной

Эрдоган обсудит с Путиным новый механизм экспорта украинского зерна – МИД Турции

картаНеделя в Украине начнется с дождя и сильного ветра

Украина завоевала первую медаль на ЧМ по водным видам спорта

Зеленский назначил Федорова главой Запорожской ОВА

Все новости...

Читайте УП В Google News

Херсонская область
Россияне ударили по Херсонщине: ранены женщина и 4 спасателей
Россияне атаковали подразделение пожарной охраны на Херсонщине, ранены пожарные
Россия ранила еще шестерых гражданских на Херсонщине
Последние новости
03:34
В России нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8
03:02
Новый законопроект Сената США по помощи Украине: Байден призывает как можно быстрее его принять
02:04
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе баллистики с востока
01:58
видеоЦАХАЛ атаковал командный центр "Хезболлы"
01:08
В Брянской области РФ сбиты два БпЛА – губернатор
00:36
Если США уменьшат помощь Украине, "будет новый геополитический расклад" – Зеленский
00:18
Зеленский: Что касается войны на земле, здесь патовая ситуация, это факт
23:41
Зеленский заявил, что думает о замене Залужного и перезагрузке руководства страной
23:13
Эрдоган обсудит с Путиным новый механизм экспорта украинского зерна – МИД Турции
22:41
Букмекеры прогнозируют Украине самые высокие шансы победить на "Евровидении"
Все новости...
Реклама: