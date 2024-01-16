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Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 16 января 2024, 14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
Фото ukrinform.ua

Польские перевозчики, которые блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной, приостановят свой протест до 1 марта − таково соглашение между протестующими и правительством Польши.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TVN24

Детали: Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак сообщил 16 января, что министерство подписало соглашение с недовольными перевозчиками.

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По его словам, соглашение означает не конец диалога, а "интенсивные переговоры".

Прямая речь министра: "Этот протест является междисциплинарным. Он затрагивает очень много направлений международной политики, внутренней политики. Сложность и запутанность вопросов привела к тому, что переговоры и работа продолжались более месяца. Протест будет прекращен до 1 марта".

Детали: Он добавил, что "впереди очень много работы", но в то же время выразил надежду, что "конструктивные переговоры принесут конкретный результат". 

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Лидер протестующих Рафал Меклер заявил, что если власть и перевозчики не смогут найти решение, то они вернутся к границе.

Он также добавил, что на границе остается вся инфраструктура протестующих − контейнеры и трейлеры.

Предыстория:

  • Томаш Борковский из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта ранее сообщал, что протест приостановят в среду с 13:00 по киевскому времени.
  • Во вторник стало известно, что правительство Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций в понедельник достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, блокировавших границу с Украиной.

Темы: ПольшаграницаУкраина
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