Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Польские перевозчики, которые блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной, приостановят свой протест до 1 марта − таково соглашение между протестующими и правительством Польши.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TVN24

Детали: Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак сообщил 16 января, что министерство подписало соглашение с недовольными перевозчиками.

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По его словам, соглашение означает не конец диалога, а "интенсивные переговоры".

Прямая речь министра: "Этот протест является междисциплинарным. Он затрагивает очень много направлений международной политики, внутренней политики. Сложность и запутанность вопросов привела к тому, что переговоры и работа продолжались более месяца. Протест будет прекращен до 1 марта".

Детали: Он добавил, что "впереди очень много работы", но в то же время выразил надежду, что "конструктивные переговоры принесут конкретный результат".

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Лидер протестующих Рафал Меклер заявил, что если власть и перевозчики не смогут найти решение, то они вернутся к границе.

Он также добавил, что на границе остается вся инфраструктура протестующих − контейнеры и трейлеры.

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