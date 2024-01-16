На форуме в Давосе Израиль впервые участвовал в обсуждении украинской формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским.

Источник: посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в Telegram

Прямая речь: "Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского, которое состоялось в начале недели. На четвертой встрече советников по национальной безопасности в швейцарском Давосе Израиль представлял заместитель главы Совета национальной безопасности".

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Что предшествовало: Офис президента 14 января сообщил, что в Давосе участники встречи советников по вопросам национальной безопасности и внешнеполитических советников стран по имплементации Формулы мира рассмотрели вторую пятерку пунктов Украинской формулы мира и наработки по их реализации.