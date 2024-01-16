В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
Вторник, 16 января 2024, 15:08
В Киеве и области из-за погодных условий с усилением ветра объявили желтый уровень опасности.
Источник: Гидрометцентр
Дословно: "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области. В ближайший час с содержанием до конца суток 16 января порывы ветра 15-18 м/с."
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Детали: Сообщается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
В целом на Киевщине переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица.
Температура ночью 10 - 15°, днем от 4 - 9° мороза; в Киеве ночью 10 - 12°, днем 5 - 7° мороза.
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