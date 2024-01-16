СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт

Польша ведет переговоры с Киевом по поводу введения лицензий на импорт, что может стать решением для польских фермеров, опасающихся чрезмерного импорта продукции из Украины.

Источник: польская радиостанция RMF FM, "Европейская правда"

Детали: Польша ведет переговоры с Украиной о введении импортных лицензий, которые бы ограничили поступление из Украины не только зерновых, но и фруктов, овощей, птицы, яиц или сахара. Европейская комиссия предлагала такое решение еще в прошлом году, но теперь польские власти намерены ввести новую меру пресечения, а именно проверку надежности украинских лицензий.

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Хотя такое решение не совсем будет отвечать принципам свободного рынка, Брюссель готов на него согласиться при условии, что польско-украинский спор будет завершен.

Однако пока, как стало известно RMF FM, Украина не спешит идти на компромисс в вопросе лицензий. Польские дипломаты подозревают, что Киев может ждать другого соглашения. Речь идет о регламенте ЕС о продлении беспошлинной торговли.

Уверенность в том, что Еврокомиссия не откажется от беспошлинного импорта из Украины, позволит Киеву занять лучшую позицию в переговорах с Варшавой.

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Сообщается, что как только лицензии будут введены, Польша отменит нынешнее эмбарго на украинский импорт.

"Продолжение этой ситуации грозит тем, что ЕК инициирует процедуру нарушения законодательства Евросоюза", – говорит дипломат ЕС.

Более благоприятные решения также готовятся в регламенте, который должен быть принят Брюсселем на следующей неделе. Как выяснила RMF FM, это касается нового положения об усилении защитной оговорки. До сих пор экстренный тормоз в связи с чрезмерным импортом из Украины мог быть активирован только в том случае, если проблемы возникали на всем рынке ЕС. В отличие от этого, новое предложение предусматривает его активацию даже в случае региональных перебоев.

В такой ситуации уже через две недели можно будет ввести решением ЕК временные торговые ограничения с Украиной сроком на четыре месяца. Только после этого ЕК провела бы углубленный анализ.

Аварийный тормоз будет означать возможность введения ограничений (например, квот) в случае, например, чрезмерного импорта сахара из Украины.

Что предшествовало:

Как сообщалось, министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в совместном письме к Еврокомиссии потребовали введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.

В сентябре 2023 года Польша, Словакия и Венгрия объявили об ограничении на импорт украинского зерна после того, как Еврокомиссия решила не продлевать запрет на импорт в пять соседних с Украиной стран ЕС.

В ответ Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию против этих трех стран, а другие члены ЕС осудили их односторонние ограничения.

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