Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Президент Владимир Зеленский, выступая в Давосе на экономическом форуме, призвал страны присоединиться к поддержке Украины, поскольку только оказывая давление на Россию можно прекратить войну.

Источник: выступление Зеленского на экономическом форуме в Давосе

Детали: Зеленский назвал назвал амбиции президента РФ Владимира Путина обреченными на гибель. "Даже нынешние приятели Путина в Пхеньяне и Тегеране просто пользуются его безумием, пока он еще имеет технологии и ресурсы, чтобы платить им. Никто не верит в его будущее и не инвестирует в него", - сказал он.

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Зеленский также выразил недовольство санкциями Запада, поскольку они даже не блокируют ракетное производство России.

Прямая речь: "Конечно, я благодарен за каждый пакет санкций. Но приближение мира будет наградой для всех тех, кто заботится о том, чтобы санкции работали на все сто процентов.

И, кстати, это очевидная слабость Запада, что ядерная промышленность России до сих пор не находится под глобальными санкциями, хотя Путин - единственный террорист в мире, который взял в заложники атомную электростанцию.

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Это должно быть сильное решение в этом году, когда замороженные российские активы, суверенные и олигархические, будут направлены на защиту от российской войны и на восстановление Украины.

Путин любит деньги больше всего. Чем больше миллиардов он и его олигархи, друзья и сообщники потеряют, тем больше он будет жалеть о том, что начал эту войну".

"Этот год должен стать решающим. Может ли замораживание войны в Украине стать ее концом? Я не хочу соглашаться с истиной, что любой замороженный конфликт рано или поздно разгорится снова.

Напомню, что после 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе. Были очень влиятельные гаранты этого процесса - тогдашний канцлер Германии, тогдашние президенты Франции. Но Путин - хищник, который не удовлетворяется замороженными продуктами".

Детали: Зеленский отметил, что любое уменьшение поддержки добавляет лет войны. "Мы должны дать возможность ответить на самый важный вопрос: Война закончится - справедливым и стабильным миром. И я хочу, чтобы вы стали частью этого мира - начиная с этого момента - чтобы приблизить его. И вы нужны нам в Украине - строить, реконструировать, восстанавливать жизнь. Каждый из вас может быть еще более успешным вместе с Украиной", - сказал он.