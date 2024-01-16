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Зеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 16 января 2024, 16:34
Зеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном скрининге Украины
Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели двустороннюю встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе, Стороны договорились о начале скрининга украинского законодательства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента Украины

Детали: Собеседники обсудили ключевые приоритеты повестки дня отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу, прежде всего в контексте приближения нашей страны к фактическому началу переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС, говорится в сообщении.

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Стороны договорились о начале скрининга украинского законодательства, что является очередным шагом на пути к открытию переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

"По этой договоренности, скрининг должен начаться как можно быстрее, как только в Брюссель прибудет украинская делегация. Правительство должно приложить усилия, чтобы это произошло не позднее чем через неделю", – заявил "ЕвроПравде" заместитель главы ОП Игорь Жовква.

По словам украинского лидера, они встретились, чтобы обсудить все ключевые приоритеты повестки дня Украина – ЕС.

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Зеленский отметил, что они сосредоточились на необходимости разблокирования решения о предоставлении Украине 50 миллиардов евро долгосрочной помощи ЕС на саммите Совета ЕС 1 февраля, где Украина надеется на достижение консенсуса по этому вопросу.

В то же время фон дер Ляйен сообщила в Twitter (X), что Еврокомиссия продвигает процесс вступления Украины в ЕС, а также обеспечивает средства для восстановления и реформирования Украины через соответствующий фонд.

"Наши сердца с вашими солдатами на передовой. Вера в будущее ЕС придаст им силы", – отметила она.

Предистория:

  • Ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия может 27 февраля обнародовать оценку относительно прогресса с евроинтеграционными реформами Украины, от которой зависит фактическое начало переговоров о вступлении.
  • Для Украины речь идет о дополнительных реформах, очерченных в отчете о расширении, который обнародовали в ноябре. Их выполнение является условием для принятия переговорной рамки.
  • Напомним, лидеры ЕС приняли политическое решение начать с Украиной переговоры о вступлении на декабрьском саммите.

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Темы: ЗеленскийЕСУкраинаевроинтеграция
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