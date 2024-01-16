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Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 16 января 2024, 18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины нарушает интересы ЕС
Фото: Getty Images

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в очередной раз подтвердил свое сопротивление одобрению четырехлетней программы макрофинансовой поддержки для Украины в размере 50 миллиардов евро, утверждая, что такая помощь "не должна вредить бюджету ЕС".

Источник: "Европейская правда"; Reuters, которое приводит сообщение Орбана журналистам во время пресс-конференции с премьером Словакии Робертом Фицо 16 января в Будапеште

Детали: Орбан заверил, что не против помощи Украине в принципе, но подчеркнул, что "мы должны сделать это таким образом, чтобы не нанести ущерб бюджету ЕС".

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"Но отдать 50 миллиардов евро из бюджета ЕС на четыре года вперед - это нарушение суверенитета и национальных интересов ЕС. Мы даже не знаем, что произойдет через четверть года", - попытался он обосновать свою позицию.

Премьер Венгрии настоял, что любая финансовая помощь Украине должна быть отделена от бюджета ЕС и пропорционально экономике стран членов.

"Если Брюссель согласится с этим, тогда будет помощь Украине вне бюджета. Если нет, то я с грустью остановлю этот процесс", – пообещал Орбан.

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Недавно постоянные представители государств-членов Европейского Союза достигли частичного соглашения по решению, которое должно разблокировать выделение Украине 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет.

Венгрия ранее заявляла, что может снять свое вето на этот пакет помощи при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно. И, по данным СМИ, Европейская комиссия готова принять некоторые требования Будапешта.

Темы: ОрбанЕСденьги
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