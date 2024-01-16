Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо после встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном в Будапеште заявил, что поддерживает блокировку для Украины 50 миллиардов евро помощи.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Комментируя позицию Венгрии по блокированию пересмотра бюджета ЕС для создания программы четырехлетней поддержки Украины, Фицо сказал, что даже в случае выделения этих средств "через два-три года" ничего не изменится.

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"С каждой стороны на сто тысяч больше погибших солдат, и никто не продвинется вперед. Россияне продолжат свой военный контроль над Донецком и Луганском. Конечно, они не уйдут из Крыма, но позиция России на переговорах улучшится", – добавил он.

Словацкий премьер в очередной раз повторил ранее озвучиваемый им тезис о том, что война "не имеет военного решения".

"Давайте найдем какой-то другой метод решения этой проблемы, но если кто-то думает, что мы вложим 50 миллиардов, пришлем сотни новых единиц оружия и что-то решим – то мы ничего не решим, мы просто гарантируем гибель еще 200 тысяч погибших людей, которые находятся там", – сказал Фицо.

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Позже он прибегнул к откровенному повторению тезисов роспропаганды о том, что Запад "запретил украинскому политическому руководству заключать перемирие" с Россией в начале полномасштабного вторжения, потому что "полагался на то, что, вливая миллиарды и оружие в Украину, Украина принесет раненого российского медведя на тарелочке".

"Украине нужно помогать, но я бы утверждал, что помощь ей предоставляется способом, который не имеет никакого эффекта. Мы сейчас платим (Украине. – Ред.) 1,5 миллиарда евро в месяц от Европейского Союза. Мы накладываем на россиян санкции... Как долго это должно продолжаться?" – заявил премьер Словакии.

Напомним, после встречи с Фицо венгерский премьер-министр Виктор Орбан в очередной раз подтвердил свое сопротивление одобрению четырехлетней программы макрофинансовой поддержки для Украины в размере 50 миллиардов евро, утверждая, что такая помощь "не должна вредить бюджету ЕС".